Estos son los onces probables del Barcelona-Ferencvaros

Poco más de dos meses después de la debacle de Lisboa frente al Bayern de Múnich, el Barça regresa a una Champions League que se ha convertido en la gran asignatura pendiente del club en el último lustro.

El cuadro ahora dirigido por Ronald Koeman comenzará este martes su andadura en una nueva edición del certamen continental frente al modesto Ferencvaros, de la Liga Húngara.

Pese a ser un rival más que asequible para el equipo catalán, el técnico neerlandés no quiere sobresaltos y por ello arrancará esta fase de grupos de la Liga de Campeones con un once de garantías.

Si no hay sorpresas, Neto estará en portería y la defensa estará formada por cuatro hombres: Sergiño Dest, Gerard Piqué, Clément Lenglet y Junior Firpo, que sustituye al todavía lesionado Jordi Alba.

Mientras tanto, en el centro del campo, se espera que Pjanic sea titular junto a Sergio Busquets y juntos ocupen un doble pivote que llevará el balón a la línea de tres formada por Messi, Coutinho y Ansu Fati. Por delante de todos, Antoine Griezmann.

Mientras tanto, el Ferencvaros, que regresa a la máxima competición continental tras 25 años de ausencia, tratará de plantar cara con un equipo rocoso y ordenado atrás y con mucha velocidad arriba.

La portería será para Dibusz. Por delante, en defensa, formarían Lovrencsics, Blažič, Kovačević y Ćivić. El centro del campo sería para Sigér, Kharatin y Somália. Por último, en ataque, estaría el trío formado por Zubkov, Isael y Nguen.

Alineaciones probables del Barcelona-Ferencvaros

FC Barcelona: Neto; Dest, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, Pjanic; Messi, Coutinho, Ansu Fati; y Griezmann.

Ferencvaros: Dibusz; Lovrencsics, Blažič, Kovačević, Ćivić; Sigér, Kharatin, Somália; Zubkov, Isael y Nguen.