Estos son los onces probables del Barcelona-Sevilla

Este domingo 4 de octubre mide en el Camp Nou a dos de los equipos que mejores sensaciones han dado en este inicio de LaLiga 2020-21: FC Barcelona y Sevilla FC.

Ambos conjuntos se ven las caras en el coliseo azulgrana tras arrancar de manera idéntica la competición, ya que cuentan sus partidos disputados por victorias: dos por cabeza hasta el momento.

El Barça, dirigido por Ronald Koeman, llega al duelo tras golear por 4-0 al Villarreal y lograr un triunfo más que merecido por 0-3 ante el Celta de Vigo en Balaídos. Una victoria esta que, eso sí, le condiciona de cara al duelo de esta fecha.

Y es que Clément Lenglet, uno de los fijos en el once del técnico neerlandés, vio la tarjeta roja y no podrá estar en una cita para la que no se esperan sorpresas en el once azulgrana.

Neto estará bajo palos, mientras que la defensa debería estar compuesta por Sergi Roberto, Piqué, Araujo y Jordi Alba. En la sala de máquinas, Frenkie de Jong y Sergio Busquets apuntan a repetir en el doble pivote.

Por delante, la línea de tres compuesta por Ansu Fati, Philippe Coutinho y Leo Messi parece intocable, mientras que Antoine Griezmann, con su incansable labor, será el '9' de inicio.

Mientras tanto, el conjunto de Julen Lopetegui, que no podrá estar en la banda por sanción, llegará a la Ciudad Condal tras derrotar 1-3 al Cádiz y ganar por la mínima al Levante con un gol de En-Nesyri.

De cara al choque frente al Barça, parece que el preparador vasco no tiene dudas sobre el equipo que alineará de inicio y apostaría por un once muy ofensivo en el Camp Nou.

Bono sería el meta titular y la zaga estaría compuesta por Navas, Koundé, Diego Carlos y Acuña. Por delante de ellos, Fernando, Jordán y Rakitic ocuparían la parcela media del terreno de juego.

Los otros tres hombres con los que el Sevilla formaría de inicio serían Munir, el mencionado En-Nesyri y Lucas Ocampos. Ellos tendrán la misión fundamental de buscar el gol que le pueda dar el triunfo al cuadro de Nervión.

Alineaciones probables del Barcelona-Sevilla

FC Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Araú¡ujo, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Messi, Coutinho, Ansu Fati; y Griezmann.

Sevilla: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Rakitic, Jordán; Munir, Ocampos y En-Nesyri.