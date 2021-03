Estos son los primeros clasificados para las siguientes fases en Segunda B

Este domingo se puso el punto final a la primera fase regular de Segunda División B en seis de los diez subgrupos. Ahora se inicia el segundo tramo de la competición, en el que se disputarán las peleas por subir a LaLiga SmartBank o estar en Primera, Segunda y Tercera RFEF.

Dado que el formato es de 102 equipos, hay dos grupos en los que tenemos 21 clubes con un subgrupo de once y no de diez. Por ello, estos no han podido acabar a tiempo. También quedan algunos partidos que tuvieron que ser aplazados y están pendientes de recuperarse.

Conoce cómo funcionan los ascensos y descensos a las nuevas categorías de la RFEF.

A continuación tenemos el listado de los primeros equipos en clasificarse para las siguientes fases de Segunda División B:

Grupo I

Los equipos del Subgrupo A tienen que recuperar partidos aplazados. La RFEF espera que acabe el 28 de marzo.

Fase ascenso a Segunda División:

Burgos

Cultural Leonesa

Real Valladolid Promesas (clasificado matemáticamente, pero juega a las 17:00 con el Sporting B)

Fase de promoción a Primera RFEF:

Numancia

Langreo

Marino de Luanco

Fase de permanencia en Segunda RFEF:

Real Oviedo B

Lealtad Villaviciosa

Sporting B (clasificado matemáticamente, pero juega a las 17:00 con el Real Valladolid Promesas)

Covadonga

Grupo II

Los equipos del Subgrupo A son once y necesitan una jornada más para acabar.

Los equipos del Subgrupo B tienen varios partidos aplazados por coronavirus. A las 17:00 juegan Racing-Arenas de Getxo y Leioa-Laredo.

Grupo III

Los equipos del Subgrupo A son once y necesitan una jornada más para acabar. Los siguientes pertenecen al Subgrupo B.

Fase ascenso a Segunda División:

UD Ibiza

Alcoyano

Villarreal B

Fase de promoción a Primera RFEF:

Hércules

La Nucía

Atlético Levante

Fase de permanencia en Segunda RFEF:

Atzeneta

Peña Deportiva

Orihuela CF

Valencia Mestalla

Grupo IV

Fase ascenso a Segunda División:

Algeciras

San Fernando

Atlético Sanluqueño

UCAM Murcia

Linares Deportivo

Betis Deportivo

Fase de promoción a Primera RFEF:

Balompédica Linense

Tamaraceite

Cádiz B

Sevilla Atlético

Córdoba

Real Murcia

Fase de permanencia en Segunda RFEF:

Las Palmas Atlético

Recreativo de Huelva

Marbella FC

Marino

Recreativo Granada

El Ejido 2012

Yeclano Deportivo

Lorca Deportiva

Grupo V

Fase ascenso a Segunda División:

Sanse

Real Madrid Castilla

DUX Internacional de Madrid

CD Badajoz

Extremadura

Talavera

Fase de promoción a Primera RFEF:

Rayo Majadahonda

Atlético Baleares

Navalcarnero

Villanovense

Don Benito

AD Mérida

Fase de permanencia en Segunda RFEF:

Las Rozas

Atlético de Madrid B

Poblense

Getafe B

UD Melilla

Villarrubia

Yugo Socuéllamos