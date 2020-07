"Estoy cansado de que se diga que ganamos por los árbitros"

Al término del encuentro en San Mamés, Zinedine Zidane estalló harto de oír que son las decisiones arbitrales las que tienen a su equipo líder destacado en la clasificación.

"Estoy cansado que se diga que ganamos por los árbitros. Esto no va a cambiar, pero los jugadores merecen respeto. Nadie nos va a alejar de nuestro objetivo", aseguró el entrenaor francés.

Zidane, que aclaró en el momento de la entrevista que aún no había visto la jugada de marras, solo se limitó a destacar la habilidad de Sergio Ramos desde los once metros. "Es un especialista. Se queda ejercitándolos en los entrenamientos y es un plus para nosotros", comentó.

Tampoco quiso dar por cerrada ni mucho menos la Liga, a pesar de sacar los tres puntos en uno de los dos encuentros más difíciles que les quedaban: "Hasta que no está ganada matemáticamente no podemos relajarnos y pensar en el título. Hemos demostrado nuestra fuerza y nuestra solidez. No voy a hablar de media Liga y esas cosas aunque me preguntéis todos los días, porque tengo mucha experiencia ya en mi carrera, también como jugador, y todos los partidos son difíciles. Lo que sí digo es que ganar siete partidos de siete es impresionante".

"Nuestra solidez en lo que más me gusta", aseguró Zidane, feliz porque están "demostrando nuestra fortaleza y nuestro equilibrio cuando perdemos el balón. Lo estamos haciendo muy bien. Nos ha faltado brilantez en ataque y podemos mejorar, pero lo más importante es nuestra fuerza defensiva".

El técnico del Madrid también se refirió a la actuación de Militao: "Ha hecho un gran partido. Es verdad que no ha jugado mucho esta temporada. Me alegro por él porque al final todos los jugadores están enchufados y cuando le toca jugar a uno pues sale al terreno de juego".