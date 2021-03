"Estoy contento con mi arranque, pero me pesa el 1-1 en Southampton"

El Chelsea superó al Liverpool en el último compromiso de la Premier League. El conjunto 'blue' se marchó de Anfield con los tres puntos bajo el brazo gracias al solitario gol de Mason Mount en el minuto 42' de partido.

Por eso, ante los medios de comunicación, Thomas Tuchel se mostró contento y muy orgullos de su equipo: "Estoy muy contento. Me sigue pesando el empate en Southampton. No me gustó que dejáramos escapardos puntos de ese modo. Pero, en general, estoy muy contento".

Y añadió: "Desde el primer día me siento parte del club, me siento involucrado en el equipo y es un placer entrenarlo, porque puedes sentir la energía y la actitud que hace falta en el fútbol. Están listos para jugar como equipo, atacar como equipo, defender, sacrificarse y luchar juntos. Son un equipo valiente. Dan la cara en partidos difíciles, cada cuatro días".

"Así que estoy muy contento porque conozco el esfuerzo que hay detrás, conozco el trabajo del equipo ahora mismo, está siendo de un gran nivel y por eso estoy muy contento", sentenció Tuchel.