"Estoy convencido de que vamos a terminar la temporada de Liga"

La totalidad del fútbol español quedó suspendido a causa de la expansión del COVID-19 y el país ya se encuentra en estado de alarma. Las dudas giran sobre qué ocurrirá con la temporada y las hipótesis son varias.

Este domingo, el encargado de valorar el futuro del fútbol en España fue Javier Tebas, presidente de LaLiga. Durante una entrevista en 'Tiempo de Juego' de 'COPE', el dirigente mantuvo un discurso optimista y se mostró confiado con que se podrá acabar la competición.

"Estoy convencido de que vamos a terminar la temporada. Trabajamos con otras ligas para cuadrar fechas", aseguró Tebas de manera tajante, pese a que son ya varios los futbolistas afectados por la enfermedad como Mangala, Gayà y Garay.

"En LaLiga hemos tenido positivos y llevamos varias semanas con un plan de actuación. El 95% del personal está teletrabajando", explicó en este sentido el presidente de LaLiga.

Las consecuencias económicas de este parón se notará en los ingresos del campeonato y por tanto de los clubes. "No es solo no recibir los derechos audivisuales de España, sino también los de la Champions, los patrocinios... todo entra en revisión", apuntó.

"A nivel económico, la industria del fútbol es la que más dinero mueve y da dinero del mundo. Estamos hablando de unos 20.000 millones de euros por temporada. Directamente del fútbol, no estoy hablando de programas. Si el fútbol no continúa, anunciantes para programas de radio o televisión también pueden caer", continuó Javier Tebas.

No obstante, incidió en que la principal preocupación no son las consecuencias, sino cómo evitarlas volviendo a poner el fútbol en marcha: "La noticia no es esa, sino cómo trabajamos para terminar todas las competiciones de Europa".