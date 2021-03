"Estoy decepcionado; lo básico es la actitud, y en eso nos ganaron"

José Mourinho acabó muy enfadado tras de caer eliminado de la Europa League. El técnico del Tottenham, después de felicitar a los jugadores del Dinamo de Zagreb, mostró su pesar en 'BT Sport'.

"Si olvido los últimos diez minutos de la prórroga, donde hicimos algo para conseguir un resultado diferente y pasar, en los 90 minutos y la primera parte de la prórroga solo hubo un equipo que decidió dejar todo en el campo. Creo que para los aficionados del Tottenham cada partido cuenta. Se necesita otra actitud", dijo en la televisión.

"Mi equipo, y repito, mi equipo porque yo estoy ahí, no parecía que estuviera jugando un partido importante. Si para alguno de ellos no lo era, para mí sí por el respeto que tengo a mi carrera y a mi propio trabajo", añadió.

Se mostró defraudado y triste Mourinho: "Decir que me siento triste no es suficiente porque lo que siento va mucho más allá de la tristeza. El fútbol no se trata solo de jugadores que piensan que tienen más calidad que otros, lo básico del fútbol va más allá. Lo básico es la actitud, y en eso nos ganaron", aclaró.

"Antes del partido les dije a los jugadores los riesgos de una mala actitud. En el descanso, incluso con 0-0, les dije el riesgo de jugar de la manera en la que estábamos jugando. Y sucedió, porque creo que los jugadores solo se dieron cuenta de que el partido estaba en riesgo cuando marcaron el segundo gol", incidió.