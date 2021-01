"Estoy dolido por la eliminación, es una gran decepción"

Imanol Alguacil se mostró "dolido por la eliminación" de su equipo de los octavos de final de la Copa del Rey a manos del Betis (3-1 en la prórroga) y también molesto por "el poco premio que tienen los jugadores pese al trabajo que han realizado en el último mes; es una gran decepción".

El técnico guipuzcoano lamentó que "de nuevo hoy, con uno menos", los realistas "han tenido el 0-2 en una jugada de Portu" e "incluso tras el 1-1", ya con igualdad numérica, "el equipo no se viene abajo", por lo que destacó en rueda de prensa "el compromiso de un equipo que nunca pierde la fe".

Imanol Alguacil cree que "la expulsión" de su futbolista Illarramendi en los primeros minutos de la segunda mitad "condiciona una barbaridad", si bien no tiene "nada que decir" por la decisión del colegiado Antonio Miguel Mateu Lahoz, ya que "pitar es complicado".

El preparador vasco reveló, además, que "el cambio de Illarramendi", que ya había sido amonestado en la primera mitad, "estaba preparado, pero quería agotar diez minutos" de la segunda "porque estaba trabajando bien" y pensaba que "no le sacarían una segunda amarilla tan rigurosa".