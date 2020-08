"Estoy donde quiero estar, el Villarreal es un grande de España"

En La Cerámica ya tienen al fichaje estrella de la próxima temporada. Parejo ha llegado al 'submarino amarillo' con la máxima ilusión para realizar una buena temporada en uno de los rivales de su anterior equipo, el Villarreal.

"El club está haciendo un gran esfuerzo y tiene un buen proyecto. Yo estoy donde quiero estar y creo que vamos a hacer una gran campaña", explicó el centrocampista internacional con 'la Roja'.

Respecto al cambio de equipo, Parejo destacó que el hecho de que no afectara a su familia fue importante en la decisión. "Personalmente no afectaba a mi familia porque no tengo que cambiar ni de casa ni de ciudad", señaló.

"El Villarreal es un grande de España y el objetivo es pelear por llegar a la Champions. En una liga tan apretada ganan los equipos y no las individualidades", indicó el ex capitán 'che', antes de mostrar su orgullo porque le comparen con leyendas del equipo amarillo: "Lo que me ha traído aquí ha sido mi forma de jugar y no voy a cambiar. Es un orgullo y reto que me comparen con Marcos Sena y Bruno".

Parejo calificó a Emery como "un entrenador grande y con muchos títulos". "Trataré ayudar al equipo en lo deportivo y en lo personal. Soy un chico que siempre voy de cara, soy muy abierto y creo que vamos a hacer un buen año", expresó.

Y solo quiere mirar al futuro, por eso prefirió no hacer declaraciones sobre el Valencia. "Estoy aquí para habla del Villarreal. Estoy contento con mi pasado y no me parece bien hablar sobre el Valencia. Edtoy para hablar de mi actual club", concluyó.