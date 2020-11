"Estoy donde siempre soñé y no leo las noticias"

Mientras el Barcelona sigue haciendo números para poder reforzar el equipo en el próximo mercado invernal, Martin Braithwaite sigue a lo suyo. Ni la falta de minutos le aparta de su sueño de triunfar en el equipo azulgrana, donde lo tiene imposible.

El ex atacante del Leganés sorprendió con sus palabras a 'Bold.dk'. Reconoció que no sigue lo que se dice de él en la prensa y que está viviendo un sueño. No se plantea, por tanto, ser traspasado a otro club.

"No sigo las noticias. Vivo mi vida y sé de qué va esto. Por supuesto que escucho cosas, pero no le presto atención. El Barça es un club enorme y se escriben muchas cosas. Los periódicos tienen que escribir muchas cosas porque saben que cualquier cosa que publiquen del Barça genera mucha atención", explicó.

"En el Barcelona están pasando muchas cosas, pero yo solo me centro en lo que puedo controlar. Juego al fútbol y no puedo hacer nada respecto con lo demás. Cuando me despierto cada día, solo pienso en jugar al fútbol", continuó.

El Barça espera que alguna de las ofertas que tiene por el internacional danés, fundamentalmente de la Premier League, cristalice, al tiempo que confía en que las palabras de su seleccionador, que le apremió a ser titular en un equipo para ir a la Eurocopa, calen en el delantero.

"Como jugador de fútbol, tienes la ambición de jugar en el mejor equipo y con los mejores jugadores. Estoy donde siempre soñé. Solo puedes mejorar si estás en un equipo como el Barcelona. Estoy feliz porque estoy en un momento fantástico de mi vida y todo va bien, por el buen camino. Estoy en un momento en el que creo que puede seguir creciendo como jugador. Tranquilo y feliz", concluyó el atacante danés.