"Estoy listo para devolver al Barça a la gloria"

El ex presidente y ahora precandidato a la presidencia del Barcelona Joan Laporta ha concedido una entrevista al diario 'Sport' en la que ha tocado diversos temas importantes de la actualidad, del Barcelona de Bartomeu y del futuro, pero también ha opinado sobre el equipo y la situación de Ronal Koeman.

Joan Laporta opinó sobre las últimas palabras de Tusquets, presidente de la Comisión Gestora, sobre sus palabras hacia Leo Messi y una posible venta que hubiera sido positiva a nivel económico.

"Las declaraciones de Tusquets están fuera de lugar y se las podría haber ahorrado. Me han parecido fuera de lugar y no corresponden a este momente. Yo hubiese preferido que las elecciones se hubiesen celebrado cuanto antes por el bien del club", comenzó.

En cuanto al Laporta que se presenta a estas elecciones, el ex presidente aseguró que no ha cambiado. Además, comentó el trabajo de Bartomeu y su junta directiva: "Yo soy el mismo Laporta, pero con más experiencia e incliso más preparación. Estoy listo para tomar las decisiones necesarias para devolver al Barça a la gloria y para revertir la situación económica. Lo digo convencido porque ya lo hicimos en el 2003. Bartomeu ha destrozado el legalo que dejamos y también dije que estaba llevando al club a la ruina y lo peor es que lo veíamos venir".

"Yo siento que estoy en el momento más importante de mi vida y no quiero mirar atrás y actuar con rencor. Lo que necesita el club es mirar al futuro y reconstruir. Cosas como el 'Barçagate' no pueden ocurrir. Otra máxima que me he puesto en esta campaña es que no voy a hablar de jugadores porque creo que podría desestabilizar al club. Lo único que tengo son palabras de apoyo hacia Koeman y los jugadores. No voy a hacer promesas en forma de fichajes", continuó Laporta.

Para el precandidato, el Barcelona ha perdido perdido peso en los estamentos del fútbol: "Tenemos que trabajar para que el Barcelona vuelva a ser respetado y sí que se ha perdido peso porque no se ha trabajado lo suficiente y este es un trabajo de los directivos y del presidente: acudir a reuniones, dialogar, tener empatía...".

El Barça de Koeman

"Koeman merece un margen de confianza porque es un grande del Barça. Hay que darle tiempo porque sabe lo que hace. El equipo está mejorando, pero todavía no ha conseguido todo lo que está intentando aplicar. Valoro su valentín de usar a gente joven y ha tenido que lidiar con muchas aspectos delicados desde su llegada. Es por eso que digo que no quiero hablar de jugadores porque eso afecta. Koeman está en el proceso de conseguir al equipo que quiere", indicó Laporta en cuanto a la situación actual del Barcelona a nivel deportivo

Por supuesto, Laporta habló sobre el futuro de Leo Messi, con el que guarda una estrecha relación de respeto, admiración y amistad: "Hay que hacer una propuesta que pueda convencer a Leo de que el Barça va a tener un equipo competitivo capaz de volver a ganar la Champions".

Concluyendo, Laporta no está a favor del VAR y dejó un dardo lanzado sobre los arbitrajes del tramo final del curso pasado, es decir, después del confinamiento.

"Si hablo como aficionado, le diré que el VAR no me gusta. Y en algunas ocasiones me gustaría saber cómo tiran las líneas . Después del confinamiento fue inquietante ver cómo todas las decisiones favorecían al mismo equipo", acabó.