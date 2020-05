"Estoy mejor que nunca en el Barça"

Por potencia metabólica, Vidal ha sido uno de los jugadores que ha vuelto en mejor forma de todo el Barcelona. El chileno sabe de todo lo que se está hablando y de que los rumores lo colocan lejos del Camp Nou.

El mediocentro ha sido relacionado con el Inter o incluso el Inter Miami, además de que el diario 'Marca' pudo informar de que Vidal no se iba a oponer a salir del club si había la necesidad y si tenía un buen lugar de destino.

Eliminando toda esta rumorología, Vidal se ha expresado en un directo en Instagram. El jugador azulgrana ha asegurado que no puede estar mejor en el Barcelona en estos momentos.

"Estoy muy cómodo, feliz y mejor que nunca. Tengo muy buenos amigos y me llevo bien con todos, especialmente con Leo, Luis Suárez, Jordi y Gerard. Yo estoy feliz, mis hijos también y a mi madre la veo feliz", aseguró.

Con estas palabras se hace más complicado ver a Vidal fuera del Barça, también tras decir que vienen dos meses muy importantes y que todo el equipo está muy concienciado para darle una alegría a los aficionados.

"En Barcelona me tienen mucho cariño y me lo dicen por la calle. Eso me motiva a seguir esforzándome al máximo", continuó.

Vidal también tuvo que aclarar las palabras de Chiellini. El chileno comentó que el italiano de la Juventus se puso en contacto con él para matizar lo que aparece en su biografía.

"Me escribió después para decirme qué había pasado. No me parece bien contar cosas privadas y uno no lo hace solo porque siempre está con más gente. Me dijo que agregó muchas otras cosas que no se tomaron en cuenta, como que soy ganador y un líder", sentenció Vidal sobre este tema.