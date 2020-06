"Estoy muy contento de volver a sentir otra vez lo que es jugar un partido"

Tomás Pina, centrocampista del Alavés y uno de los pilares para los 'babazorros', respondió a unas preguntas en exclusiva a la casa de apuestas deportivas Betway sobre cuáles son sus sensaciones al volver al terreno de juego y sus objetivos para la temporada 2020/21.

Tomás Pina reapareció en el campo con la vuelta de La Liga seis meses después de sufrir una grave lesión. El centrocampista aseguró que se encuentra "muy contento de poder volver a jugar y de no tener molestias". Pina comentó que fue una "alegría inesperada" puesto que cuando se lesionó de gravedad contaba con que la recuperación se extendiese "cinco o seis meses" y ya contaba con incorporarse para la temporada que viene.

P: Tu vuelta al campo ha sido una de las más esperadas de La Liga, ¿qué se siente al volver a jugar?

La verdad que muy contento, porque bueno no me esperaba volver a sentir otra vez lo que es jugar un partido en La Liga de Primera División, porque al pasar tanto tiempo como que un poco se te olvida esa sensación y es muy bonita. Aunque que sea sin gente le resta un poco de esta mística que tiene.

P: Esta temporada es probablemente una de las más atípicas de la historia del fútbol, ¿cómo te has mantenido motivado y en forma a distancia?

R: Bueno, yo creo que en mi caso ha sido un poco más fácil, a ver fácil entre comillas, porque cuando tienes una lesión tan grave como que ves muy lejano volver a jugar. El tema de que se parase La Liga me ha hecho focalizarme, ya que me abría las posibilidades de volver con el grupo, entonces eso me permitió estar más motivado de cara a la recuperación. Siempre he tenido en el horizonte que cuando pudiéramos volver o al menos volver a entrenar, que volviera con el equipo. Esa perspectiva me ha ayudado a mantenerme muy motivado.

P: Se habla de Pacheco, Laguardia, Ely, Duarte, Manu y tú como la espina dorsal del club, ¿qué significa esto para ti?

R: Por un lado, tienes la parte individual como deportista, el hecho de querer rendir, de querer jugar, que eso pues yo creo que todos lo tenemos. Hay jugadores que llevamos ya unos años aquí y que creo que estamos ya muy identificados con el club y eso un poco te hace sentirte responsable de que el equipo vaya bien. Estoy muy orgulloso pues de formar parte de este club, esta es mi tercera temporada. Feliz también de tener esa responsabilidad y de seguir aquí el máximo tiempo posible, porque tanto yo como la mayoría de la gente que llevamos aquí ya unos años estamos muy agradecidos.

P: La intensidad de este último mes de campeonato es mucho más alta. ¿En qué cambia tu rutina normal con este cambio?

Los días se te pasan volando porque estás todo el día pensando en lo que es la competición, terminas un partido y ya tienes que estar 100% pensando en lo que es la recuperación, descansar, comer bien, entrenar un poquito para estar a punto y a los dos días vuelves a competir. Entonces es un mes que es tan intenso que bueno, se pasa volando.

P: Estamos ya muy cerca de la última jornada, ¿con qué momento de este año te quedas y cuál es la mayor sorpresa que te has llevado?

R: Esta temporada está siendo muy atípica y en mi caso yo creo que más. Con todo esto que ha pasado son como tres temporadas en una, ¿no? Entonces bueno, quizá el momento más emotivo con el que me quedo pues es el de volver a pisar un campo después de la lesión, que fue en el campo del Espanyol. El hecho de haber pasado estos seis meses con la rehabilitación, con la recuperación y demás y volver a pisar un campo de Primera para mí ha sido importante.

Como sorpresas quizá el rendimiento de nuestros delanteros. Yo creo que han estado a un nivel muy alto y yo creo que esa ha sido la gran sorpresa de este año. La gente está también muy contenta. También el ascenso del Mallorca, que bueno la verdad que les tengo muchísimo cariño,

P: Poniendo la vista a la temporada 2020-21, ¿cuál es tu mayor ambición a nivel individual y a nivel de equipo?

R: Pues a nivel individual mi objetivo es mantener el nivel y seguir mejorando. Me noto que a nivel de ilusión y de motivación las tengo intactas y estoy muy ilusionado con seguir compitiendo en Primera División. Y colectivo pues bueno, para el año que viene, es el centenario del club y ojalá poder pelear un poco por los puestos europeos y poder llegar en Copa del Rey a semi-finales o tener una experiencia de ese tipo. En el año del centenario sería muy bonito.