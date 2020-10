"Estoy muy feliz por venir al Villarreal"

El defensa argentino Juan Foyth señaló durante su presentación oficial como jugador del Villarreal que está "muy feliz" por la decisión que ha tomado y que lo que se ha encontrado ha respondido a las expectativas que tenía.

"Contento de estar en este club, era un opción que me gustó mucho desde fuera y que he confirmado desde el primer día que todo lo que pensaba es así. Es un gran club que está todo muy ordenado, noté una gran unión entre jugadores, dirigentes y técnicos. Hablaba con mi familia que este equipo es una gran familia, estoy muy contento de esta decisión”, reiteró.

El central sudamericano elogió a sus nuevos compañeros y apuntó que "lo más importante es que este es un grupo fantástico".

"Los compañeros siempre están hablando y dando consejos, desde los más jóvenes a los más veteranos. En el campo vi un gran grupo, un grupo de mucha calidad y con muchas ganas de hacer bien las cosas. Las sensaciones son muy buenas", subrayó.

Preguntado por su polivalencia y la opción de que el técnico Unai Emery le pueda emplear también como lateral derecho, dijo: "He jugado de lateral derecho, no estoy tan acostumbrado como con la posición de central, pero si lo pide el técnico estoy para jugar. El poder jugar en dos posiciones es algo que me puede venir bien".

Con la cesión de Foyth por parte del Tottenham, el Villarreal ampliará la larga lista de futbolistas argentinos que han pasado a lo largo de la historia por la entidad castellonense. "Sé que han pasado bastantes argentinos, recuerdo a Riquelme al que miraba de pequeño, ya que jugaba en esa posición. Y que hayan pasado tantos argentinos es uno de los puntos que me ayudaron a elegir", apunto”.

Sobre la competencia que se va a encontrar en el eje de la defensa, donde forman habitualmente los internacionales españoles Albiol y Pau Torres, señaló: "A nivel individual lo más importante es mejorar día a día, ir cogiendo conceptos, estoy con Albiol que tiene mucha experiencia y es un jugador espectacular. Para mí es importante poder jugar a su lado".

"Hay mucha competencia, no sé cuándo voy a jugar, pero espero estar listo para cuando decida el técnico. Estoy bien, el técnico no me ha dicho si voy a jugar o no. Creo que debo conocer a los compañeros y agarrar la idea de juego, aunque si me dice que he de jugar estaré preparado”, añadió el argentino, quien apostilló que el estilo de juego del Villarreal es similar al que tenía Pochettino en el Tottenham y al de la Selección Argentina.

Sobre sus posibilidades de quedarse en el Villarreal más allá de esta temporada, en la que llega como cedido, Foyth dijo: "Me encontré en un club hermoso, debo pensar en el ahora y en hacer las cosas bien, por ahora no pienso en el futuro".