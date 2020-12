Míchel se mostró contrariado por el dolorosísimo empate que encajó la SD Huesca ante el Granada. "En el fútbol a veces ocurren estas cosas. Tenemos que seguir, van 12 partidos y hay que levantarse. No queda otra. Las lamentaciones no valen, el pesimismo no vale", explicó tras el choque.

"El equipo ha trabajado muy bien, los cambios han aportado y hemos merecido la victoria hasta el minuto 89. A partir de ahí no puedes esperar a que pite el árbitro, hay que seguir trabajando y esos minutos nos han costado un empate que duele más que una derrota", añadió Míchel.

Por otro lado, el técnico analizó que "si te pones a ver el partido de nuevo hasta el minuto 88 nadie puede decir que esta SD Huesca esté mal. "No hay ni un pero hasta el minuto 88. Estoy muy jodido, pero esto no nos va a hacer caer. El fútbol nos lo devolverá, y si no nos lo ganaremos nosotros", subrayó.

Míchel comparó el punto logrado en Granada con el conseguido en Pamplona: "Allí hicimos una gran primera parte, pero una mala segunda. Veía el punto positivo, pero hoy hasta el minuto 88 hemos hecho un partido espectacular y eso que nos hemos llevado el palo del 1-1 en una situación evitable y nos hemos ido al descanso con la sensación de que estábamos muy bien en el campo pero nos iba a costar ganar".

Además, destacó el dominio altoaragonés tanto en el primer como en el segundo periodo. "En la segunda, el equipo ha trabajado muy bien, ha hecho el 1-3… No podemos decir más que se nos han anticipado en un centro a uno de nuestros mejors jugadores por alto. A partir de ese gol nos han entrado nervios y demasiada precipitación. Duele este empate como si fuera una derrota. Teníamos una victoria necesaria, el equipo era merecedor de ella".