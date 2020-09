"Estoy muy orgulloso de pertenecer a este grupo"

Julen Lopetegui confió en Ivan Rakitic de inicio ante el Bayern de Múnich y provocó el penalti que convirtió Lucas Ocampos desde los once metros. El croata, en su charla con 'El Larguero' de la 'Cadena SER', dejó buenas señas de lo que siente por este equipo.

"Estoy orgulloso del equipo. Creo que hemos estado muy cerca, hemos peleado hasta el final. Muy orgulloso de pertenecer a este grupo. Da pena no haberlo podido conseguir", detalló.

Unas declaraciones que subrayó el propio Monchi, que se unió a la comunión del vestuario al final del partido para apoyar el gran grupo que ha logrado juntar. Así lo reconoció el croata.

"Nos ha dicho las palabras perfectas. Lo que nos ha dicho queda entre nosotros, pero estaba muy orgulloso de lo conseguido por el equipo. Estuvimos muy cerca de ganar", añadió.

De la misma forma, no culpa a nadie, tampoco a En-Nesyri: "Hay que darle ánimos. Ganamos y perdemos todos juntos. Ha estado ahí para poder marcar, no pudo ser, pero no pasa nada. Es un jugador fantástico y una gran persona. Marcará muchos goles en el Sevilla".