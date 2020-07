"Estoy para jugar otra vez"

Carles Puyol es todo un icono histórico del fútbol español y mundial. El ex central ha recordado en una entrevista en el diario 'AS' algunos aspectos importantes de su carrera, como fue el Mundial de 2010 y su gol frente a Alemania.

"El partido contra Alemania fue el mejor que hicimos en todo el Mundial y tuve la suerte de hacer gol con esa jugada ensayada que preparamos. Contra el Madrid habíamos hecho otra parecida, pero el balón venía desde otro lado y Piqué me hacía la pantalla", comenzó.

Puyol continuó contando aquella jugada que está guardada en las videotecas: "Le dije a Xavi que por qué estaba tirando los córners en corto y que había que ponerlos arriba, que iba a funcionar. Yo le dije que la pusiera, que entro en carrera y que o marco gol o un alemán acaba dentro de la portería".

El ex futbolista decidió seguir jugando, pero se perdió la final de la Eurocopa por una lesión. "Decidimos que tenía que operarme y me perdí la final de la Copa con el Barcelona y la Eurocopa. A la final fui con Villa, que también estaba lesionado. Ganar los tres trofeos está al alcance de muy pocos", afirmó.

Con 35 años colgó la botas y ya hace seis que Puyol anunció su retirada, pero podría volver a jugar si él quisiera. Entre sus ideas estaba la de no irse tan pronto del deporte que más ama.

"Quizás estaría jugando. Me encantaba jugar, entrenarme, cuidarme y vivir esta profesión. Hubiese jugado cuatro o cinco años más seguro. Cuando uno se retira se vuelve más nostálgico, sobre todo porque has hecho lo que te gusta. Estoy perfecto y podría jugar, Hice un tratamiento con células madre y el doctor Orozco en Barcelona me dijo que podría volver al fútbol. Ya no he vuelto a tener líquido. Mi idea era llegar jugando a los 41", expresó.