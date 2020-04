"Estoy preparado para el Barça ya, no me da miedo"

La llegada de Emerson a la Liga no fue nada convencional. Entre Betis y Barcelona acordaron su fichaje y el conjunto azulgrana lo dejó prestado en el verdiblanco durante un par de temporadas.

El lateral ha actuado a gran nivel en Sevilla y, por eso, el Barça se ha planteado recuperarlo incluso antes de lo pactado. Tras debutar con la Selección Brasileña, Emerson parece cada día más preparado para debutar en el equipo de la Ciudad Condal.

El jugador brasileño atendió a 'AS' durante el confinamiento y se mostró muy dispuesto a jugar en el Barça cuando sea necesario: "Sí, estoy preparado ya para jugar en el Barcelona. También me preguntaron eso antes de ir con la Selección Absoluta de Brasil y contesté lo mismo".

Emerson siguió hablando del Barcelona y confirmó que el equipo aún no se ha puesto en contacto con él para recuperarle antes de tiempo. "Solo pienso en el presente. Si tienes la cabeza en otro lado, no juegas bien para tu club, que ahora es el Betis. Y aquí estoy disfrutando de LaLiga, de mis compañeros y de la ciudad. Si en unos meses me voy, estaré encantando. Y si sigo en el Betis, también".

Eso sí, asegura que el reto de jugar en el cuadro 'culé' no le da ningún miedo: "No me da miedo para nada. Jugar en el Barça es un sueño que tengo desde niño. Siempre fui aficionado del Barcelona por los cracks brasileños que jugaron allí como Ronaldinho o Dani Alves. Y también por Messi o por Abidal".

En la charla con el citado medio, Emerson dejó detalles curiosos y confirmó que es un brasileño atípico, pues no le gusta demasiado la fiesta y tampoco el carnaval: "Pues al contrario que otros brasileños, no soy un hombre de mucha fiesta. Ahora igual salgo más, pero en mi país no me daba tiempo para nada. Soy muy joven y el fútbol lleva ocupando mucho tiempo buena parte de mi vida. ¿El Carnaval? ¡No me gusta!".