"Estoy seguro de que Mou sacará lo mejor de Bale"

El Tottenham Hotspur parece el equipo mejor colocado para hacerse con los servicios de Gareth Bale, que parece que ahora sí puede afrontar una salida del Real Madrid. Cada vez son más los que hablan sobre esta alternativa. El último, Dimitar Berbatov.

"Yo no he trabajado con José Mourinho, pero por lo que sé de él y lo que me han contado, estoy seguro de que sacará lo mejor de Bale. Tengo fe en que Mou lo consiga", lanzó Berbatov en unas palabras que recoge 'Betfair'.

"Es más, creo que una de las razones por las que Bale habría cogido el Tottenham es por Mourinho. Le habrá llamado y lo que le haya dicho seguro que ha sido fundamental en su decisión", añadió.

Más allá de las últimas temporadas en el equipo blanco, Berbatov mira más allá y recuerda todo lo conseguido por el delantero desde su llegada: "¡Si ha ganado cuatro Champions! ¡Cuatro! ¿Cómo va a haberse desaprovechado su talento o cómo va a estar descontento por su etapa en el Madrid? Eso sí, solo Bale sabe si lo ha dado todo para quedarse y, si realmente lo dio, no tiene nada de lo que arrepentirse. En el Madrid han perdido la oportunidad de sacarle más rendimiento. Hace unos años estaba ahí, casi al nivel de Cristiano y Messi".

A su modo de ver, esta inminente salida se debe a su relación con Zidane: "Desde fuera la decisión es que un día Zidane le dijo a Bale: 'No vas a jugar todos los minutos'. Eso seguramente enfadó a Bale y en lugar de guardarse su enfado decidió mostrar a todo el mundo que estaba molesto. También pasa a veces que simplemente al entrenador no le gustas. Y, aunque te revientes el culo a currar en cada entrenamiento, no jugarás y ya está...".