"Estoy viejo para volver al Tottenham, veremos qué pasa"

A Modric se le acaba el contrato en el 2021 y el Real Madrid todavía no ha comenzado lo que será una cascada de renovaciones. El croata concedió una entrevista en 'FourFourTwo' bastante extensa en la que trató temas importantes.

"Si me haces elegir a un entrenador, me quedo con Zidane. Mi relación con él es más especial que con cualquier otro y hemos ganado mucho juntos. A Zidane le gusta llamarte para que vayas a su oficina para decirte lo que debes hacer más, cómo tienes que jugar, lo que haces bien y lo que no...", afirmó al repasar todos sus entrenadores.

En cuanto al Balón de Oro, el croata admitió que sigue teniendo relación con Cristiano Ronaldo: "Cristiano Ronaldo me felicitó cuando gané el Balón de Oro. Seguimos en contacto porque jugar con él fue increíble y especial. Era tan exigente... durante los partidos quería que todos dieran lo mejor de sí mismos y nos motivaba".

Modric no tiene duda alguna. Si pudiese entregar su Balón de Oro por ganar un Mundial con Croacia, lo haría sin pensarlo.

"Cambiaría el Balón de Oro por un Mundial con Crocia. Los premios individuales son espectaculares, pero para mí las metas colectivas son más importantes. No hay un trofeo más importante que ese", dijo.

Lo que más importa en su renovación y todavía no ha llegado, pero Modric lo pondrá fácil y, ante los posibles rumores, dejó claro que volver al Tottenham no es una opción.

"Estoy mayor para volver al Tottenham. Todavía me queda un año en el Madrid y después veremos qué pasa. Yo me encuentro bien y quiero seguir jugando al fútbol unos años más. Estoy centrado en el Madrid y ne las cosas que podemos conseguir esta temporada. Después me sentaré a hablar con la directiva y buscaremos una solución adecuada para todos. He forjado una buena relación con todas las personas del club y pase lo que pase no habrá ningún problema", acabó.