Estupiñán, de vuelta a España tras su lesión con Ecuador

El jugador del 'submarino amarillo' Estupiñán abandonó la concentración de la Selección Ecuatoriana tras unas molestias musculares que le impedirán disputar el partido amistoso que tenía previsto ante Bolivia. El lateral izquierdo volverá a España donde será sometido a más pruebas médicas y se diagnosticará el alcance exacto de la lesión.

Se trata de la tercera lesión muscular que sufre el futbolista ecuatoriano desde que comenzase la temporada, con dos anteriores en el mes de octubre, de nuevo con su selección, y diciembre.

A pesar de no ser una baja sensible para Unai Emery al poder contar con Pedraza, Jaume Costa o el recién recuperado Alberto Moreno, en el Villarreal no ha sentado muy bien la vuelta de su jugador lesionado.