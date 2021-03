Estupiñán reconoció que aspira a jugar con Colombia

Óscar Estupiñán (Santiago de Cali, 1996) debutó como profesional en el Once Caldas y llegó a Guimarães en 2017, donde empezó un periplo que también le ha llevado al Barcelona de Guayaquil ecuatoriano y el Denizlispor turco.

Esta temporada, tras un tiempo de incógnita sobre cuál sería su futuro, volvió al Vitória y estuvo ganando ritmo con el segundo equipo hasta que el 16 de diciembre se estrenó en la primera plantilla con un gol en el Estadio da Luz, en la Copa de la Liga.

Desde entonces no suelta la titularidad en la Liga Portugal, donde ya es el máximo anotador del Guimarães con 7 tantos en once partidos y se ha convertido en el goleador insospechado de un equipo al que le estaba costando ver portería.

- Pregunta (P): ¿Qué le atrajo de Portugal?

- Respuesta (R): Cuando me hablaron de la posibilidad de venir al Vitória me gustó muchísimo por el club que es y la historia que tiene. También porque es un club que siempre lucha por cosas importantes, además de tener una gran estructura. Y es una buena liga, era dar el salto a una gran liga.

- P: ¿Cómo fue la adaptación al fútbol europeo?

- R: El comienzo fue un poco complicado, porque hay muchas diferencias entre el fútbol colombiano y el europeo, el de Portugal. Aquí hay mucha más táctica y un poco más de intensidad. El comienzo me costó, no tuve tanta continuidad en el primer año y estuve en el primer equipo, en el segundo... Pero me sirvió para estar en este momento aportándole mi capacidad al club y buenas cosas.

- P: ¿Y el paso por Ecuador y Turquía?

- R: Mi experiencia en Ecuador fue muy buena, porque fui a un buen club, donde se me permitió jugar y estar en ritmo, pero duré muy poco, ya que salió la posibilidad de ir a Turquía y volver a Europa. En Turquía la experiencia fue mejor porque tuve más volumen de juego, muchos más partidos, fue un año completo. Pude realizar bastantes goles que me sirvieron para obtener más experiencia y más confianza.

- P: Después, vuelta a Portugal. ¿Fue difícil no empezar en el primer equipo?

- R: No. Había llegado de Turquía, donde había estado un tiempo parado, porque en las negociaciones no se dio nada. Tuve que volver y venía sin ritmo, sin pretemporada. Lo mejor fue ir al equipo B para adaptarme físicamente, jugar con ellos, hacer algunos entrenamientos para luego estar en el primer equipo y sentirme a la altura. Quizás si hubiera llegado directo al primer equipo no estaría en la misma condición física.

- P: Primer partido, gol ante el Benfica.

- R. Fue sorprendente marcar gol porque era un escenario difícil y un equipo que es importante aquí en Portugal. Era mi primer partido pero estaba tranquilo, por el trabajo que venía realizando en la semana y la confianza que me había dado el entrenador.

- P: ¿Sintió la confianza del entrenador, João Henriques?

- R: El hecho de querer contar conmigo después de no estar desde inicio de temporada es una muestra de confianza. Desde ahí me di cuenta de que contaba conmigo.

- P: Desde entonces es indiscutible y no deja de hacer goles.

- R: Para un jugador el jugar partido tras partido te brinda ese tipo de cosas. Te da confianza, ritmo de juego. Sabemos que sea de titular o desde el banco hay que dar lo mejor, no me siento indiscutible.

- P: ¿Qué le aporta al Vitória?

- R: Seguridad con la pelota, hacer muy buenos movimientos y también mi labor en el campo, como delantero, es aportar goles.

Mis principales cualidades son el salto, cabecear con la pelota, muy buenos movimientos y ser explosivo.

- P: ¿Cómo es compartir vestuario con Ricardo Quaresma?

- R: Es fantástico porque te aporta mucha experiencia de lo que ya ha vivido. Además de ser un gran jugador, es una gran persona que hace que crezcas personal y futbolísticamente. Es algo bonito y una gran experiencia para mí. En el campo me ha aportado muchísimo con sus asistencias.

- P: ¿Y con el español Pepelu?

- R: Nos llevamos muy bien. Habitualmente compartimos siempre en las concentraciones, hablamos mucho, obviamente también por ser del mismo idioma. Es un jugador fantástico que tiene muchísimo futuro, que nos aporta bastante en el equipo por ser un medio que se organiza muy bien y tener muy buen pie.

- P: ¿Dónde se ve jugando en el futuro?

- R: Del futuro no me gusta hablar, me gusta disfrutar del momento y del día a día, que es el Vitória.

- P: ¿Se ve jugando con la Selección de Colombia?

- R: Soy un trabajador del club que trata de hacer lo mejor por el equipo. Espero que podamos lograr aquí los objetivos, luego podrá llegar la recompensa individual, que puede ser un llamado a la selección. También trabajo con ese objetivo.

- P: Acaba de llegar Reinaldo Rueda.

- R: Es una buena oportunidad para todos los jugadores colombianos, ya que hay un entrenador nuevo. Hay que estar trabajando bien y poder esperar una llamada.

- P: Son varios los jugadores colombianos que están destacando en Portugal. ¿Es una muestra de su talento?

- R: Hay muchísimo talento, quizá podría haber más jugadores en el exterior y en esta Liga. Lo importante es que siempre abren caminos para los que vienen atrás, para que el día de mañana también se les presente la oportunidad de jugar aquí.

- P: Un referente.

- R: Mi compatriota, Falcao.

- P: ¿Y un equipo?

- R: El Vitória (ríe).