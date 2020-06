Eto'o acusó a México de falta de ambición

Samuel Eto'o habló de México y de los problemas que tiene cuando sale a disputar torneos internacionales, especialmente en lo que se refiere a los Mundiales.

"Si tú no ganas, siempre te falta algo. Y es creer. No es solo para México, es para todas las selecciones. Tiene los jugadores, el entrenador, la afición y el dinero para prepararse. Entonces, ¿qué le falta? La ambición. Y eso lo tienes o simplemente no lo tienes", aseguró en 'El Universal'.

No quedaron ahí las palabras del internacional camerunés. "A veces la diferencia entre un buen jugador y un gran jugador es que este último cree que con su calidad puede cambiar el partido en cualquier momento. Deseo francamente ver a México en lo más alto del podio en un Mundial", aseveró.

El camerunés reconoció saber poco del fútbol mexicano. "Francamente, no conozco a la Liga MX salvo el América. Y hay otro equipo en el que jugaba Jérémy Ménez", dijo refiriéndose de nuevo al América.

"Soy las gracias a los aficionados mexicanos porque con ellos el fútbol es más bonito porque son gente que viaja para disfrutar el fútbol, y tengo la suerte de ser muy amigo de Rafa Márquez", admitió.