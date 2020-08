Eto'o defiende a Vidal y fantasea con entrenar al Barcelona

Samuel Eto'o fue muy contundente a la hora de expresarse sobre un Barça sin Messi. Pero el medio 'Redgol' volvió a contactar con él para analizar el intenso día a día azulgrana tras la debacle de Lisboa. Y ahí habló sobre todo de Arturo Vidal y de los banquillos.

Y es que el camerunés quiso echarle un cable y reforzar su figura en el Camp Nou. "Arturo ha sido siempre un jugador que me gusta y diferente, un 'box to box'. El Barça no siempre ha tenido ese tipo de jugador. Antes era más 'tiki-'taka, pero Arturo trae otras cosas en este Barca y, como digo, tenemos que aprovechar todos los jugadores que tenemos, y hay que mejorar esta plantilla, por el bien de todos los que les gusta el Barcelona", defendió.

Pero el ex delantero empeñó más palabras en la posibilidad de ser técnico un día, algo que, por supuesto, querría llevar a cabo en el Barça.

"A mí me encanta el Barcelona, pero creo que cada cosa a su tiempo. Por supuesto que si algún día deseo ser entrenador, entrenar al mejor equipo del mundo será una ilusión grande. He vivido momentos únicos en este club y conozco la casa", contó.

Un mérito que según Eto'o llevaría el plus de ser "un chico de color, pues no tenemos muchas oportunidades en este sector".