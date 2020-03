Eto'o felicitó y mandó ánimos a su hermano Ronaldinho

Ronaldinho se encuentra en el momento más bajo de su vida. En su 40 cumpleaños, el astro brasileño se encuentra en una cárcel de Paraguay por falsificación de documentos para entrar en el país.

Eto'o coincidió con él en las filas del Barcelona y, desde entonces, mantienen una estrecha amistad. Es por ello que el camerunés quiso enviarle un emotivo mensaje de ánimo y felicitación.

"Hola, hermano. No tengo palabras. No sé ni qué decir. Estamos hablando a ver cómo te podemos animar. Tú eres mi hermano, mi amigo. No me puedo imaginar lo que estás atravesando. Solo te pido que tengas fuerzas y que reces mucho", empezó Eto'o.

En un vídeo a través de las redes sociales, el camerunés siguió: "Espero que todo esto se pueda solucionar pronto, porque eras francamente una buena persona y un buen amigo. Desde aquí, el negro te quiere mucho y tú puedes contar conmigo para todo lo que necesites. Lo que pueda hacer, lo haré. Y si no lo puedo hacer, pediré a un amigo el favor", sentenció.