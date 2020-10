Eto'o lo tiene claro: Moukoko, el sucesor de Messi

Youssoufa Moukoko ni siquiera ha cumplido 16 años y en Europa ya es habitual verle en las portadas de la actualidad futbolística. No es para menos, teniendo en cuenta el prometedor futuro que tiene por delante.

El futbolista camerunés puede convertirse en el debutante más joven en la historia de la Champions League, ya que ya fue inscrito por el Borussia Dortmund en la máxima competición europea.

Samuel Eto'o, una leyenda del Barcelona y uno de los mejores '9' de todos los tiempos, aunque para 'France Football' sea extremo derecho, señaló al delantero del combinado alemán como el sucesor de Leo Messi en el Barcelona.

"Hay un jugador joven que juega para el Borussia Dortmund llamado Youssoufa Moukoko. A medida que Messi envejezca, podríamos preparar muy bien el futuro del Barcelona. Con Antoine Griezmann y Youssoufa, ese equipo avanzaría muy bien", manifestó el ex 'culé' en 'Goal.com'.

El ex jugador camerunés, no obstante, también sueña con ver en el ataque del conjunto azulgrana a uno de los mejores delanteros del momento: "También me gustaría ver a Kylian Mbappé en el Barcelona".