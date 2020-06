Eto'o pasó revista: Messi, Guardiola, Mou, Iniesta, el Madrid...

Eto'o es una voz más que autorizada para hablar sobre el Barcelona. Formó parte de ese equipo dirigido por Pep Guardiola que arrasaba con todo tirando de juego de toque. En una entrevista con 'Marca', analizó la situación actual del club y se refirió a varias personalidades.

Al ser preguntado sobre si tiene la intención de regresar, afirmó: "El sueño es volver, pero, ahora mismo, acabo de terminar mi carrera y estoy disfrutando de unas vacaciones largas con la familia, además de preparar mi vida futura. No pienso en lo que voy a hacer de aquí a un año. Sólo pienso en mañana, en ayudar a mi hija a terminar sus deberes".

Sobre si hay 'Messidependencia', aseguró: "Es normal. Leo es el mejor jugador del mundo y el mejor de todos los tiempos. Yo siempre haría el equipo preguntándole a Messi a quién quiere tener a su lado. Todos los equipos del mundo quieren un Messi".

"Luego, hay que darle mimbres. Él ya no puede correr como un chaval de 25 años aunque lo siga haciendo a veces. Lo que tenemos que hacer los 'culés' es darle el mejor equipo del mundo para que nos siga haciendo disfrutar. Lo siento por él, pero no le vamos a dejar nunca marchar ni descansar. Tiene que jugar hasta los 70 años para hacernos disfrutar más", añadió.

Hubo una vez en que dijo que estaba enamorado del Pep entrenador, pero no del Pep persona... "Lo que dije lo mantengo... y no soy el único que lo he dicho. Mi experiencia con Pep en el Barça fue la que fue, pero, en lo personal, no fue lo que hubiéramos esperado. Y muchos jugadores han dicho lo mismo sobre él. Como entrenador, Pep prepara los partidos como nadie".

"Cómo nos entrenaba en 2009 era increíble. Su manera de ver el fútbol de ataque, de control, de tener el balón, los rondos... Pep era el mejor en eso. Como jugador, tenías la sensación de que no corrías mucho, aunque lo hicieras, porque estabas disfrutando. Son técnicos particulares para los que amamos el buen fútbol. Para mí, el fútbol es sentarte como en un teatro", agregó.

Y desveló que trató de hacer que Xavi se sentara en el banquillo azulgrana: "Yo ya se lo dije a Xavi hace poco: 'Tú tienes que volver al Barça cuando Leo todavía esté ahí' porque, con él, será más fácil todo. Xavi es de esos líderes naturales que saben manejar las emociones, y, además, es un muy buen chico. Va de cara, entiende el fútbol, y yo le insistí: 'Máquina, tienes que volver e intentar hacer algo con Messi aún ahí".

También recordó cómo admiraba a Iniesta: "Me llevé una decepción de saber que Andrés no se lo llevó nunca el Balón de Oro. En una entrevista cuando llegué a Barcelona, me preguntaron qué jugador me había llamado la atención y yo dije que Iniesta. Había 70 u 80 periodistas en la sala y me miraban pensando: 'Éste está pirado de la cabeza".

Y cómo Luis Aragonés fue clave en su vida balompédica: "El abuelo fue el que decidió mi carrera. El que llamó a Berigistain para decirle que si quería un Barça ganador, me fichase a mí. 'Txiki' no se lo creía. Y Luis me dijo en su despacho: 'Ha llegado tu momento para ir a un grande. Si tú vas al Barca, el Barca va a ganar".

"Luis llamó a Laporta y este le hizo caso. Le debo esta parte de mi carrera a él. Emilio Butragueño, del Real Madrid, me vino a ver a mi casa de Palma luego para decirme que volviera a Madrid, pero ya había tomado la decisión", dijo además sobre la operación.

Defendió a Mourinho cuando le preguntaron por él: "José es, primero, un amigo. Es una persona que va de cara y cuando no le gusta algo, te lo dice. Los dos tenemos temperamentos fuertes y nos entendimos bien. Es una de las mejores personas que me encontré en el fútbol. La gente intenta presentarle como un polémico, pero es mentira".

"Lo que pasa es que la vida, y el fútbol, son hipócritas y prefieren eso a la gente verdadera. Y Mou es un tío 10. Otra cosa es que solo le importe el resultado. Es su forma de ver el fútbol y en ese estilo es el número uno. Ganarle en su estilo es imposible, nunca podrás ganarle", especificó.