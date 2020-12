Eunate, a la altura de Hansen: son las máximas asistentes de Liga

Esta temporada está siendo más que especial para Eunate Arraiza. La jugadora del Athletic Femenino ya ha dado cinco pases de gol en lo que va de curso, lo que le ha hecho convertirse en la futbolista con más asistencias de la Primera Iberdrola, junto a Graham Hansen del Barcelona.

La defensa navarra está firmando un gran año y ya piensa en el siguiente compromiso del conjunto vasco, este sábado ante el Atlético de Madrid. "Estoy, sobre todo, jugando en segundas partes e intento ayudar al equipo en todo lo que pueda y, si puedo dar asistencias de gol a mis compañeras, me alegra porque significa que estoy haciendo bien las cosas", cdeclaró Eunuate.

Y añadió sobre la satisfacción que siente cuando regala un pase de gol: "Cuando pienso que voy a meter un pase de gol, me digo lo tiene que meter sí o sí. Cuando lo marcan, yo lo celebro con muchas ganas por la alegría, por la emoción. Es para decir 'a la siguiente más'. Estar entre las diez primeras jugadoras con más partidos en el Athletic es un premio para mí. No me lo esperaba cuando empecé".

Finalmente, habló sobre su objetivo personal en el club: "Cada temporada sube el nivel individual de las jugadoras y también el de los bloques. Es difícil jugar 300 partidos. Ahora me gustaría llegar a los 250, pero lo primero siempre es sacar los tres puntos en cada encuentro".