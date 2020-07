Eva Alonso deja el Rayo y se marcha a Pensilvania

La centrocampista madrileña Eva Alonso, tras seis temporadas en el Rayo Vallecano Femenino, no seguirá en el club la próxima campaña y anunció su fichaje por el Penn State estadounidense, situado en el Estado de Pensilvania.

Alonso, que se proclamó campeona del mundo Sub 17 en Uruguay en 2018 con la Selección Española, pone punto y final a seis campañas en el club madrileño, en el que estaba considerada una de las mayores promesas de futuro de la entidad.

Alonso debutó la temporada 2018-19 con el Rayo a las ordenes de Irene Ferreras y la última se asentó en el primer equipo con Carlos Santiso, con el que disputó 20 partidos, 18 como titular, y marcó un gol.

"Elegí Penn State porque creo que es una gran oportunidad para estudiar y jugar al fútbol a un alto nivel al mismo tiempo. También por el ambiente familiar que hace que este lugar sea único", dijo Alonso tras anunciar su fichaje.

Su nueva entrenadora, Erica Dambach, declaró que "Eva es una jugadora especial que aportará un toque español al equipo". "Es una de las mejores jugadoras que hemos visto en mucho tiempo y esperamos tener la oportunidad, no solo de entrenarla, sino simplemente de verla jugar", confesó Dambach.

En su despedida del equipo madrileño a través de las redes sociales, Eva Alonso reconoció: "Durante seis temporadas me has visto crecer y me has brindado las mejores oportunidades que cualquier niña pueda imaginar en sus mejores sueños. Allá donde vaya: Valentía, coraje y nobleza", concluyó en referencia al Rayo.