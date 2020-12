Évole y el futuro de Messi: el Inter Miami, ¿una opción real?

Este domingo 27 de diciembre se emitirá una entrevista realizada por Jordi Évole que tendrá a Leo Messi como protagonista. Hay mucho misterio sobre lo que puede confesar el crack en la misma, cuyo futuro a día de hoy es una incógnita.

El periodista habló sobre su charla con el astro argentino en la 'Cadena SER' e indicó que el actual '10' del FC Barcelona le explicó cuáles son sus planes en el tramo final de su carrera deportiva.

"Me habló de planes de futuro muy concretos. Me dijo cómo quiere acabar y eso a mí me sorprendió. La entrevista se la pedimos en pleno estado de alarma. Con criterio y humildad nos dijo que no era nadie para hablar de lo que estaba pasando, pero quedamos en charlar más adelante. Su agente me llamó tras las derrotas ante el Cádiz y la Juve y para allá que fui", explicó.

Pero lo más interesante fue cuando se le indagó al propio periodista sobre el futuro del jugador, con el Inter Miami y un posible retiro dorado encima de la mesa. "Apuntas muy bien...", contestó Évole, que elevó el 'hype' de una entrevista que puede traer cola.