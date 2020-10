Evra explotó en plató por el 1-6: "Más de uno necesita una buena bofetada"

La imagen de Patrice Evra es la del tipo alegre y optimista que siempre vende a través de sus redes sociales. Pero ni él pudo soportar la humillación del Manchester United, que encajó un dolorosísimo 1-6 contra el Tottenham de José Mourinho.

En apenas su segundo partido comentando para 'Sky Sports', el ex futbolista francés no pudo más y explotó contra los dirigentes y los jugadores de este United en el que, según él, "nadie se merece jugar ahora mismo".

"Es un desastre, ¿qué está pasando con mi club? Es difícil hundirme porque soy una persona positiva. No promuevo la violencia, pero más de uno necesita una buena bofetada. Es lo que haría yo si trabajara para el club", aseveró.

"No quiero ni comentar nada del partido, lo que está ocurriendo es una catástrofe", continuó un Evra que tiró de ironía para decirles a los aficionados que el club no podrá acceder a ningún gran jugador.

"Mi consejo para cualquier aficionado del United es que se compre una PlayStation para poder fichar a jugadores como Jadon Sancho o Leo Messi, porque esto es un desastre, un desastre", dijo.

Además, el francés atizó al central Eric Bailly: "He sido jugador y no quiero ir contra ninguno en particular, pero si Bailly tiene la oportunidad de jugar en el lugar de Lindelöf y comete esos errores... Será mejor que no llore cuando no tenga minutos".

"Estoy destrozado y eso que soy alguien muy positivo. Entiendo perfectamente el dolor de todos los aficionados del United, porque nadie se merece jugar ahora mismo", concluyó.