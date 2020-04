Ex entrenadores y compañeros de Bruno Fernandes le analizan

Bruno Fernandes es de esos fichajes que han salido bien. Muy bien. El Manchester United está encantado con sus actuaciones. De ahí que resulte curioso ver cómo algunos ex entrenadores y compañeros analizan sus pasos. El diario 'Marca' recogió estos testimonios.

Se formó en el Novara. Javier Ribalta era el jefe de ojeadores y le fichó procedente de Boavista: "No me gusta hablar de esto, pero es del fichaje del que más orgulloso me siento por cómo se dio. Fue muy personal. Le fui a ver a Portugal, le recogí en el aeropuerto... Era imprevisible en ese momento pensar que llegaría al Manchester United, pero me alegra mucho".

"Un poco lo que es ahora. Jugaba entre líneas, con calidad, siempre quería el balón, con buen tiro... Vino para el Primavera (equipo filial) y, en septiembre, ya jugaba y marcaba con el primer equipo en Serie B", añadió a su descripción. El centrocampista brillaba desde muy joven.

Entonces, pasó al Udinese. Di Natale coincidió con él y así le vio: "Bruno me irrita. Es el que más calidad tiene de todos. Sus pies son increíbles, pero, a veces, se acomoda". Alex Geijo también estuvo en el plantel: "Tenía mucho de todo: golpeaba bien, asistía, era ordenado y trabajaba mucho fuera y dentro del campo".

En la Sampdoria, el análisis llega de otro ex compañero, Karol Linetty: "Siempre ha sido un chico agradable e inteligente. Lo tenía todo para convertirse en el gran jugador que es. Con los años, ha logrado la regularidad que le faltó aquí. Me alegro por él: realmente se lo merece".

Dio el salto al Sporting de Portugal, donde arrasó. Su ex técnico, José Peseiro, tiene clara su calidad: "Es un crack, alguien distinto. Construye, asiste y finaliza. Eso es muy difícil de ver en un solo futbolista. Además, juega sin presión, con naturalidad. Los errores no le afectan. Tiene alma de líder, solo hay que ver cómo le ha cambiado la cara al United. Puede llegar aún más alto".

Ya en el United, en el que están más que satisfechos con él, ha vuelto a ponerse en boca de todos. Su propio entrenador, Solskjaer, le alaba: "Es nuestro Factor X. Marca, asiste, es técnico, agresivo, odia perder, lleva el 18... Me recuerda a Scholes".