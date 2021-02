Expedientan a Piqué tras decir que "el 85% de los árbitros son del Madrid"

El Comité de Competición abrió expediente a Gerard Piqué y a Manuel Vizcaíno por sus quejas a los árbitros esta misma semana. La RFEF lo confirmó y el Cádiz se expresó en un comunicado público acerca del castigo a su presidente, que arrojó duras críticas al VAR.

El defensa del Barcelona, en una entrevista con el 'youtuber' DjMaRiiO, dijo que tiene entendido que la gran mayoría de los colegiados son aficionados del Real Madrid y que, por tanto, es normal que juzguen en su favor normalmente. De ahí la sanción.

"El otro día, un ex árbitro dijo que el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? Aunque sea inconscientemente, ¿cómo no van a tirar más de un bando que del otro? Y respeto la profesionalidad de los árbitros y sé que intentan hacer el mejor trabajo posible, pero, cuando llega un momento de duda... La Liga del año pasado del Madrid es lo más esperpéntico arbitralmente que se ha visto", fueron las palabras exactas del futbolista.

Su club no se ha pronunciado al respecto, aunque podría haber comunicación pública en las próximas horas o días. Lo más probable es que la apertura del expediente conlleve un castigo que afecte en lo balompédico al conjunto de Ronald Koeman, en el que Piqué es de mucha importancia aunque, actualmente, esté lesionado.