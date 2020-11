Expediente a Koeman por las declaraciones del 'Clásico'

Se veía venir y prácticamente ha sido confirmado. Ronald Koeman será expedientado por sus explosivas declaraciones después de la derrota del Barcelona ante el Real Madrid por 1-3.

El técnico neerlandés criticó el VAR y la diferencia de criterio con la que considera que su club ha venido siendo tratado esta temporada y el Comité de Competición comunicará este miércoles su expediente disciplinario.

"No entiendo la decisión del árbitro, solo aparece el VAR cuando hay que tomar decisiones contra el Barcelona. Siempre contra nosotros. Él me dice que es penalti, es incomprensible. No me ha gustado", fueron las palabras de Koeman tras el 'Clásico'.

"Le dije al árbitro que ojalá puedan explicarme algún día cómo funciona el VAR en España, porque llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha ido en contra del Barcelona, pero, sin embargo, no entró en la jugada del penalti sobre Messi ante el Sevilla o dos rojas ante el Getafe. ¿Por qué el VAR siempre es en nuestra contra?", también criticó un visiblemente encendido técnico azulgrana.

No será el único que tendrá expediente disciplinario, pues Cucho Hernández, por sus declaraciones contra Gil Manzano tras el partido ante el Granada, y Xavi Vilajoana, directivo del Barcelona de Bartomeu, también serán expedientados.

Se desconoce cuál será la sanción para Koeman, pero estará entre dos y 12 partidos, ya que así lo indica el nuevo artículo 100 bis del Código Disciplinario, recalcó 'AS'.

El medio concluyó asegurando que hasta dentro de tres o cuatro semanas no se sabrá la sanción al técnico y que tendrá mucho que ver lo que ocurra con Pellegrini, quien criticó igualmente al estamento arbitral tras el choque del Betis contra el Real Madrid.