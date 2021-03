Expediente abierto en el Atleti: ¿qué pasa con Joao Félix?

Simeone probó este miércoles su once de cara al derbi contra el Real Madrid. En él no estaba presente Joao Félix, algo que se ha vuelto común y que no por eso deja de llamar la atención. Los 'colchoneros' invirtieron en su día 120 'kilos' en su fichaje y aún no parece haber terminado de encajar en la alineación de gala.