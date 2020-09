Expulsan a Yaya Touré de un duelo benéfico por sugerir contratar a 19 prostitutas

Old Trafford acogerá el próximo domingo el Soccer Aid, un partido benéfico que enfrenta a famosos, deportistas, futbolistas y ex futbolistas para recaudar dinero para UNICEF.

Pero el partido se ha hecho famoso en todo el mundo por un tema que nada tiene que ver con fines benéficos. Y es que según relatan medios como 'The Guardian' o 'The Sun', el ex jugador del Manchester City y el Barcelona Yaya Touré habría sido expulsado del encuentro por un vergonzoso motivo.

Al parecer, a Yaya Touré se le ocurrió la brillante idea de enviar vídeos de contenido sexual al grupo de WhatsApp de su equipo y sugerir la contratación de trabajadoras sexuales durante la estancia del equipo en el hotel de cinco estrellas.

Siempre según los medios británicos ya mencionados, el costamarfileño de 37 años ya retirado envío un vídeo de una mujer completamente desnuda en un baño y aseguró que podría conseguir hasta 19 mujeres como la que aparece en la grabación para "complacer" a los jugadores que estaban alojados en el hotel. Todo esto con presencia femenina en el propio grupo de WhatsApp.

Varios integrantes enviaron sus quejas a la organización, que fue contundente y expulsó inmediatamente a Yaya Touré del encuentro, pese a que el ex jugador eliminó los mensajes y pidió perdón. Como era de esperar, ya era demasiado tarde.

Un portavoz de la propia organización pronunció unas declaraciones sobre lo sucedido que fueron recogidas por la prensa: "Un contenido inapropiado fue compartido en un grupo privado. El mensaje fue borrado con rapidez y se disculpó".

"Soccer Aid for Unicef evaluó lo sucedido con él y decidieron que no participara en el evento de este año. Midió mal y creemos que este comportamiento no se corresponde con los valores del evento y la causa. Así, pensamos que lo correcto es que dé un paso atrás y no participe en el partido de este año", sentenció.