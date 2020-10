¡Expulsaron a Higuaín por lenguaje abusivo hacia el árbitro!

Un día después del Montreal Impact-Inter Miami, la Asociación Profesional de Árbitros (PRO) confirmó que Higuaín vio la roja directa tras acabar el encuentro.

Según cita el organismo, el 'Pipa' se estaba dirigiendo hacia la bocana de vestuarios cuando Tim Ford, el colegiado del choque, le pidió que se acercase hasta su posición para expulsarlo.

El motivo que alegó el árbitro fue que el delantero argentino usó un "lenguaje ofensivo, insultante y abusivo" hacia su persona. De esta forma, el ariete no estará en el próximo compromiso ante Orlando.

Higuaín no termina de acomodarse a la MLS. El ex del Madrid apenas suma un gol y una asistencia, pero confía en revertir la situación. Según 'Sport', el Inter Miami podría apelar la sanción.

