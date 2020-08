Ezequiel Busquets aterriza a préstamo en el Marbella

Nuevo refuerzo para un Marbella que no para de cerrar operaciones. La última fue la incorporación de Gustavo Quezada, y ahora se ha hecho con los servicios de Ezequiel Busquets, de Peñarol, temporalmente. Se trata de un lateral derecho de 19 años.

No ha gozado de oportunidades en su país natal. Durante la temporada 2019-20, no formó parte de ningún encuentro con el primer plantel. Sí que saltó al campo en un total de 25 ocasiones en las anteriores dos campañas, pero no ha tenido continuidad.

"El Marbella Fútbol Club y el Club Atlético Peñarol de Montevideo han acordado la cesión con opción de compra del jugador Ezequiel Busquets a la entidad marbellí hasta el final de la temporada 2020-2021", informó el club andaluz en un comunicado oficial.

Se desconoce el precio de la opción de compra. Teniendo en cuenta que su valor de mercado es de 818.000 euros, la cifra rondará este número o lo superará debido a la proyección de futuro del defensa. En sus manos queda llamar la atención de la directiva del Marbella.