Fabián Noguera vuelve a Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata comunicó a través de sus redes sociales el primer refuerzo del equipo para esta temporada: Fabián Noguera, que ya disputó 18 partidos con el club.

El defensa central firmó en el verano de 2015 con Santos, que le cedió posteriormente a la entidad presidida por Juan Sebastián Verón, al Nàstic y a la Ponferradina.

Y Noguera, después de que el cuadro brasileño rescindiera su contrato, se comprometió como agente libre con Estudiantes de la Plata, que no tuvo que realizar ningún paso por su adquisición.

El zaguero argentino firmó por 18 meses, por lo que volverá a conseguir la carta de libertad en verano de 2022, con 29 años.