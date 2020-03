Fabián se suma a Havertz y Sané como prioridad del Bayern

Desde Alemania los medios empiezan a bocetar el Bayern del año que viene. Y no suena nada mal. Porque a lo bueno que hay se vendrían a sumar jugadores con brillante presente y mejor porvenir. Ya era consabido que los bávaros irán a por Kai Havertz y Leroy Sané. Sin embargo, a la lista se añade ahora Fabián Ruiz.

El multicampeón alemán era probablemente de los pocos grandes que no había trascendido en el futuro de sevillano. Nunca le han faltado novias y continuamente se ha asociado su futuro al Real Madrid. Pero el Bayern pretende dar un golpe de efecto.

En caso de consolidar esas tres incorporaciones, nos encontraríamos dos realidades: una, que el Bayern tendría que desembolsar casi 300 millones, dada la alta cotización de los jugadores, y dos, que el cuadro del Allianz Arena tendría equipo para hacer temer a Europa en el próximo lustro.

Fabián Ruiz tiene contrato en vigor con el Nápoles, donde solo lleva dos temporadas, si bien ha causado tal sensación, especialmente desde el último Europeo Sub 21, que parece inevitable que su club se vea resignado a darle salida a uno de los muchos grandes que pujan por él.

Eso sí, los paretenopeos andan en su particular plan de intentar renovar al ex del Betis. Aunque parece que el futbolista no está por la labor de aceptarla.