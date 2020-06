Fabián y Koulibaly valen 100 millones; Mertens y Callejón, cerca de renovar

De Laurentiis, presidente del Nápoles tiene clara su política de fichajes. Si le llega una oferta de 100 millones por Fabián o Koulibaly, la negociará. Si Mertens quiere renovar, renovará, al igual que Callejón. Él mismo lo analizó todo en palabras para 'Corriere dello Sport'.

"A Fabián le quedan tres años, a Koulibaly dos, no hay problema. Si llegan City, United o PSG con 100 millones, me lo pensaría y lo más probable es que los vendiera siempre y cuando quieran ellos. Una oferta de 60 millones ni la considero. No necesito dinero, veo equipos con tres, cuatrocientos millones de deudas. Yo no le debo nada a nadie", aseguró.

Sobre Mertens, dijo: "Es un hombre especial, muy listo. Renovarle el contrato a un jugador con 33 años no está en nuestras costumbres, pero, con él, fue sencillo. Y cuando cuelgue las botas, me gustaría encontrarle un papel para seguir colaborando".

Y, acerca de Callejón, afirmó: "Hablé con él en septiembre u octubre, modifiqué su contrato de cien, doscientos mil euros. Su agente no nos dijo nada más. Sabe las condiciones". Si bien la renovación del español está menos cerca que la del belga, también la tiene en mente.