Fabinho, más que digno reemplazo del maltrecho Van Dijk

A Klopp le tocó improvisar. Y más le vale que cuaje pronto alguna idea, porque Van Dijk estará fuera bastante tiempo. En Ámsterdam probó con Fabinho de central, y el brasileño rindió a las mil maravillas.

Ni se notó que no es su posición natural. No era la primera vez que Fabinho jugaba como central (sin ir más lejos, en la Premier, hace justo un mes, ante el Chelsea), pero no es lo normal.

Va a empezar a serlo, porque lo hizo bien. Porque no desentonó. Porque estuvo seguro, ante los siempre molestos delanteros del Ajax.

Fabinho firmó un partido inmaculado, y para muchos fue el mejor del Liverpool. Y, además, lo coronó con una de esas acciones espectaculares que tanto gustan al espectáculo.

Corría el minuto 44 y el Liverpool ya ganaba 0-1 gracias al gol en propia de Tagliafico. Y entonces, balón a la espalda de la defensa para Tadic y a correr para atrás.

Se plantó el '10' del Ajax solo ante Adrián, a quien superó fácil con una vaselina. Era gol. O debía haberlo sido, porque Fabinho lo evitó. Y no era fácil.

Fabinho estaba tapando el pase de la muerte, por lo que estaba aún más lejos que Tadic de la línea de gol cuando este bombeó el balón. En un abrir y cerrar de ojos, Fabinho esprintó diez metros y llegó a la línea de gol antes que el balón.

Increíble, pero así fue. Y fue capaz de despejar el esférico de chilena antes de que entrase en la portería. Tadic se quedó mirando a ver si había entrado, y Adrián contribuyó como pudo con un 'despeje' inconsciente con su pierna derecha mientras veía a Fabinho hacer el trabajo de Van Dijk.

Si tenía Klopp alguna duda de quién debía suplir a su capitán como líder de la defensa, Fabinho le ha sacado de dudas. Ahora solo le queda encontrar el modo de que alguien haga de Fabinho en la medular y que no se note.