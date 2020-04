Facu García, preparado para triunfar en LaLiga: "Quiero enfrentarme a Kroos"

Facu García explicó en unas declaraciones concedidas a 'AS' que está completamente preparado para triunfar con el Leganés en España en la próxima temporada.

El mediocentro argentino de 20 años milita en calidad de cedido en el Larnaca, club con el que ha llegado a jugar 16 partidos este curso. "En Chipre sólo se puede salir una vez por día. Tienes que mandar un mensaje a las autoridades para que te autoricen", comentó sobre el confinamiento.

Facu salió del Lega por falta de plazas extracomunitarias: "Me dijo eso Mauricio la primera temporada. Me lo comentó justo antes de salir para acá. Si no fuera por el pasaporte argentino, me habría quedado en el Leganés".

El argentino está deseando poder competir con el Lega en LaLiga: "Es cuestión de tiempo y de ver qué pasará en pretemporada. Yo espero poder demostrar lo que puedo dar. Lo que puedo aportar para el equipo. Al técnico que esté no lo conoceré y él a mí tampoco. Pero eso pasó ya cuando aterricé allá la primera vez. Pellegrino no sabía quién era yo. Y no salió mal".

Finalmente, eligió a los equipos y los jugadores a los que le gustaría enfrentarse: "Bueno, me encantaría contra el Real Madrid y Barcelona. ¿De jugadores? Me gustan mucho Casemiro, Kroos y Busquets. Me encantaría jugar contra ellos. Obvio que sería mucho más difícil, pero sería una ilusión".