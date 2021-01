Fajr, a por Bordalás: "Nos quedamos fuera de Europa por su culpa"

Bordalás es una institución en el Getafe, pero no puede tener contento a todo el mundo y una evidencia de ello es su ex pupilo Fajr. En una entrevista con 'Hora Azulona', se sinceró y desahogó de lo lindo criticando los métodos de su anterior entrenador. Eso sí, dejó claro que le respeta a él y a su trabajo.

"Hizo un gran trabajo, sí, pero también tiene un vestuario con gente fenomenal. En el Getafe, todos son buenos, todos éramos jugadores de Primera y con calidad. Pero nos quedamos fuera de Europa League por su culpa. Y no entramos en Europa por su culpa, por no saber manejar un vestuario", aseguró.

"Todo esto lo digo con todo el respeto al entrenador del Getafe. Sé lo que es pelear para estar arriba, pero el entreno no vale, no hace cambios, siempre el mismo equipo y un jugador se cansa, ve que no hay cambios. Yo veo el fútbol más que él, veo todas las ligas del fútbol, muero por el fútbol. Si dejas a un jugador fuera muchos partidos, la culpa es del jugador, que no quiere trabajar, es lo fácil", dijo además.

"El día que me fui, igual, la última hora que tengo que salir y tengo el papel, todo fenomenal, dos horas hablando con el presidente, muy bien, pero claro... La afición del Getafe es muy grande, y más en el primer año que jugué porque, el segundo año, jugué menos. Siempre están animando y te dan todo, te apoyan y, si estamos tan bien, era porque teníamos afición. Yo, con el Elche, no había nadie en el campo y, luego, por el equipo y el grupo, se llena el campo. Si tienes carácter, como yo, no juegas. Y, por eso, echó a Antunes o Kenedy", continuó explicando el jugador.

Incluso puso un ejemplo de un día en el que se sintió ninguneado: "Jugamos en Copa del Rey contra el Badalona de Segunda B tres días después de ser titular contra el Real Madrid y estoy en la grada. No es solamente este partido, hablo de frente: si tengo que decir algo, lo voy a decir. Eres jugador de Primera, llevas años en Francia, en España, vas a jugar contra un equipo de Segunda B y me quedo en la grada. ¿Yo no puedo aportar al equipo contra un equipo de Segunda B?".

También desveló que hubo opciones de que regresara: "Estábamos en contacto para volver hace dos veranos. Yo quería volver, no solamente Bordalás me hablaba, hablábamos los dos, estuvimos en contacto todo el año. Es normal que la gente piense que vine porque se jugaba Europa, pero no. en ese momento tuve oportunidad de irme a otro país a ganar el triple de dinero".