¿'Fake' o real? Aparecen pingüinos en el Bernabéu y los comparan ¡con Isco y Hazard!

No, no estamos de broma. Twitter lo ha vuelto a hacer y nos ha amenizado la tarde de este jueves con un vídeo de dos pingüinos caminando a sus anchas por el Santiago Bernabéu. La pregunta ahora es si se trata de un vídeo real o si es 'fake'. Y mientras este misterio se aclara, muchos no han dudado en comparar a las aves con los mismísimos Isco Alarcón y Eden Hazard.