Falcao explotó: "Hay gente muriendo y nosotros hablamos de fútbol"

Después de saltar todas las alarmas debido al COVID-19, Obi Mikel rescindió su contrato con el Trabzonspor porque no se sentía seguro en Turquía.

Recibió muchas críticas, pero Falcao fue uno de los jugadores que respaldó su decisión a través de las redes sociales: "La vida es más importante que el fútbol".

Precisamente, el colombiano usó Twitter para mandar un aviso a la Federación Turca, que no parará pese a las recomendaciones sanitarias: "Hay gente muriendo en todo el mundo y nosotros hablamos de jugar. Cuídate y quédate en casa".

