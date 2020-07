Falcao ha salido a millón por partido tras el parón

Las lesiones no han respetado al 'Tigre' en Turquía. Aún así, se las ha arreglado para jugar 22 partidos esta temporada, en los que ha hecho once goles. Pero para muchos, un rendimiento insuficiente que no justifica su sueldo.

Falcao cobra un dineral en Turquía. No se fue allí en busca de retos, ni por amor al arte. Se fue por dinero, y no hay nada malo en ello. Está en la recta final de su carrera y es una decisión comprensible.

Aún así, Falcao no ha ido de vacaciones a Anatolia (aunque técnicamente Estambul no esté en la península asiática, pero ustedes ya me entienden). Ha rendido bien, pero las lesiones no le han permitido jugar tanto como le hubiera gustado.

Esa sensación de que podría haber dado más de sí se ha agravado tras el parón por la pandemia de coronavirus. Falcao apenas ha jugado 170 minutos, repartidos en dos partidos.

Ante el Rizespor jugó todo el partido, y ante el Gaziantep, 80 minutos. El primero fue una derrota, y el segundo, un empate en el que marcó su último gol hasta la fecha.

El problema es que la prensa turca recuerda que, en ese tiempo (cuatro meses desde el parón), Falcao se ha embolsado nada menos que dos millones. Y habiendo jugado solo dos partidos, 170 minutos, muchos consideran que es un despilfarro inaceptable en tiempos de crisis,

Para colmo, el Galatasaray se ha quedado sin posibilidad de alcanzar la Champions la próxima temporada, y está en serio riesgo de quedarse también fuera de la Europa League. Es quinto, y está a cuatro puntos del Besiktas, con solo seis en juego.

Con esa perspectiva por delante, y con dos años más de contrato aún, lo más seguro es que el Galatasaray le dé salida este verano, pues difícilmente podrá hacerse cargo de su sueldo sin los ingresos de la UEFA.