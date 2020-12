Falcao quiere ir paso a paso

A sus 34 años, Falcao está bastante preocupado por una lesión en el muslo derecho. Por ello, el colombiano quiere ir paso a paso para evitar cualquier tipo de recaída.

Eso es lo que señala el diario 'AS', que además señala que el futbolista no pretende volver a los entrenamientos hasta que esté totalmente convencido de que no tiene nada.

La última vez que se le vio por un terreno de juego fue el pasado 24 octubre, cuando marcó y dio una asistencia en la victoria del Galatasaray en casa del Erzurumspor (1-2).

Desde entonces, Falcao ha estado totalmente desaparecido. Habrá que ver si puede volver en este 2020, algo que parece bastante improbable.