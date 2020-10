Falcao tropieza con su Galatasaray antes unirse a la Selección

Discreta actuación de Falcao antes de ir con sus compañeros de la Selección para enfrentarse a Colombia. El delantero entró en la segunda mitad del partido del Galatasaray fuera de casa ante el Kasimpasa. El único gol fue de Erdogan y el resultado que marcó el luminoso al final era de 1-0.

Esto no significa que no esté en forma. Si Queiroz ha confiado en él, es por algo. Pero, en esta ocasión, no pudo rescatar a sus compañeros como sí hizo en otras ocasiones. Sus participaciones con el combinado nacional le servirán para despejarse.

Jugó los 45 minutos finales del choque y, a pesar de que lo intentó bastante, no pudo ver puerta. No le viene nada bien esta derrota a su equipo, que no es líder de la categoría, un puesto que es su objetivo de cara al final de la temporada.

Su próxima cita, ya con los colores de la Selección Colombiana, será contra Venezuela en la ronda clasificatoria de Sudamérica para el Mundial. Su técnico decidirá si le alinea de inicio para que se resarza de su derrota ante el Kasimpasa o si le da opciones como revulsivo.