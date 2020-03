Falcao y Rodallega, preocupados en Turquía

En mitad de la amenaza por el coronavirus hay quien quiere volver cuanto antes al juego. En Turquía, uno de los países que más tardaron en cancelar los eventos, ya se habla del regreso a los terrenos de juego.

Esto ha provocado malestar en algunos de los jugadores, pero solo unos pocos han expresado su disconformidad en público, como el caso de Hugo Rodallega.

"Teníamos que presentarnos en el club, pero como capitán del equipo hablé con el presidente y cuerpo técnico y logramos cancelar la cita", comentó el delantero en 'RCN Radio'.

Además, el ariete desveló que todos los días habla con su amigo Radamel Falcao y aseguró que también se encuentra preocupado por la situación y por la premura que se tiene en el país.

"Él me decía que intentará no ir. Me actualiza constantemente de lo que está pasando en el Galatasaray", aseguró, haciendo referencia a los casos de coronavirus como el Fatih Terim.